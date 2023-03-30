اليوم السابع
Ads
الخميس، 30 مارس 2023 11:34 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

"الإفتاء" توضح نصاب زكاة المال والمقدار الواجب فى إخراجها

الخميس، 30 مارس 2023 10:39 ص
"الإفتاء" توضح نصاب زكاة المال والمقدار الواجب فى إخراجها دار الافتاء
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الزكاة هى الركن الثالث من أركان الإسلام، ومن تعاليم الإسلام الأساسية، ويجب على المسلمين العمل لضمان حصول أولئك الذين لا يملكون سبل العيش على الطعام والشراب من باب التكافل والتضامن، ولقد ورد سؤال لدار الافتاء جاء نصه: ما هو نصاب زكاة المال والمقدار الواجب في إخراجها؟  وجاء رد الدار كالآتى:
 
الزكاة عبادةٌ وركنٌ من أركان الإسلام، وهي عبادةٌ ماليَّةٌ محضةٌ، أوجبها الله تعالى على الأغنياء؛ قصدًا لسدِّ حاجة المصارف الثمانية المنصوص عليها؛ خاصة الفقراء والمساكين؛ ولذلك خصهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالذِّكر في حديث معاذ رضي الله عنه حين أرسله إلى اليمن وقال له: «فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» متفق عليه.
 
وتجب الزكاة في المال إذا بلغ النِّصاب الشرعيَّ، وكانت ذمَّةُ مالكه خاليةً مِن الدَّين، وكان فائضًا عن حاجته وحاجة مَن يعول، ومضى عليه الحول -عامٌ قمريٌّ كامل-، والنِّصاب الشرعي هو ما بلغت قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21؛ فإذا ملك المسلم هذا النصاب أو أكثر منه وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر 2.5%، وهو ما أجمع عليه الفقهاء؛ كما في "الإجماع" للإمام ابن المنذر (ص: 47، ط. دار المسلم).

دار الافتاء

الزكاة

نصاب الزكاة

مقدار الزكاة



الموضوعات المتعلقة

دار الإفتاء توضح بالأرقام كيفية حساب قيمة زكاة الفطر

الأربعاء، 29 مارس 2023 11:10 ص

"أيها الصائمون لا تنسوا الزكاة".. مفتى الجمهورية يحدِّد قيمة زكاة الفطر بـ30 جنيهًا وفدية الصيام 20 جنيهًا كحدٍّ أدنى.. ويناشد المسلمين بتعجيل إخراجها.. ويؤكد: حكمها فرض على الكبير والصغير وتعطى للفقراء

الأربعاء، 29 مارس 2023 01:00 ص

محافظ الوادى الجديد يوجه بتجميع زكاة الزروع تزامناً مع موسم حصاد القمح

الثلاثاء، 28 مارس 2023 11:35 ص

دار الإفتاء توضح 12 معلومة عن أحكام زكاة الفطر.. تعرف عليها

الثلاثاء، 28 مارس 2023 10:29 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة