الإفتاء تتسلم أوراق قضية قاتل مدرس منشأة القناطر لإبداء الرأى الشرعى

كتب أحمد إسماعيل

أرسلت محكمة جنايات الجيزة أوراق قضية اتهام عاطل بقتل مدرس إنجليزي بسبب خلافات مالية بمنشأة القناطر، إلى فضيلة مفتى الجمهورية لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامه.

وكانت قد قررت الدائرة 11 بمحكمة جنايات جنوب الجيزة برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق، في وقت سابق، إحالة المتهم بقتل مدرس إنجليزي، بسبب خلافات مالية بمنشأة القناطر، للمفتى، وتحديد جلسة 29 مايو للنطق بالحكم.

صدر الحكم بعضوية المستشارين عادل بديع لبيب وياسر إبراهيم محمد وسكرتارية صبحي عبد الحميد وطلعت عبده حسانين.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة شاب ملقاة بأحد الطرق الزراعية داخل قرية بمنشأة القناطر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين العثور على جثة مدرس إنجليزي به عدة طعنات بالجسد والرقبة، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه "صاحب سوبر ماركت"، بسبب خلافات مالية.

ونقلت الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، وتمكنت القوات من القبض على المتهم واقتياده إلى ديوان المركز، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.