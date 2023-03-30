وردا على سؤال عما إذا كان جوتيريش يخطط للقاء لافروف، قال دوجاريك -الأربعاء - "إذا جاء لافروف إلى نيويورك، وتلقيا طلبا روسيّا بذلك، فبالطبع سيجتمع الأمين العام معه".

وأضاف دوجاريك أن "الأمين العام سيواصل اللقاءات مع جميع الأطراف في إطار عمله".

وتترأس روسيا، مجلس الأمن الدولي في أبريل المقبل.

ومن المتوقع أن يشارك لافروف في عدد من اجتماعات مجلس الأمن في نيويورك.