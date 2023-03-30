الأمم المتحدة تطالب بالإفراج عن ناشط أفغاني مدافع عن تعليم الفتيات

هند المغربي

طالبت الأمم المتحدة السلطات في أفغانستان بالإفراج عن الناشط الأفغاني والمدافع عن تعليم الفتيات مطيع الله ويسا مؤسس لاحدي المنظمات التنموية

ودعا المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك السلطات الأفغانية إلى توضيح مكان وجوده وأسباب اعتقاله، وضمان وصوله إلى التمثيل القانوني، فضلا عن الاتصال بأسرته.

وقال دوجاريك إن بعثة الأمم المتحدة على اتصال مع سلطات الأمر الواقع في كابول فيما يتعلق بقضية "ويسا"، فضلا عن النشطاء والصحفيين الآخرين الذين ما يزالون رهن الاحتجاز.

ومن جانبه، أعرب المقرر الخاص للأمم المتحدة في أفغانستان "ريتشارد بينيت" عن انزعاجه إزاء التقارير التي تفيد باعتقال "ويسا" في كابول، وشدد- في تدوينة له على موقع (تويتر)- على الأهمية القصوى لضمان سلامته واحترام جميع حقوقه القانونية.