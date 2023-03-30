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الأسئلة السبعة لجمهور دراما رمضان.. غدا باليوم السابع

الخميس، 30 مارس 2023 07:00 م
الأسئلة السبعة لجمهور دراما رمضان.. غدا باليوم السابع اليوم السابع غدا

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ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها الأسئلة السبعة لجمهور دراما رمضان.. هل يعثر محمد رمضان على ابنه فى «جعفر العمدة»؟.. ما سر السلطان حامد فى «سره الباتع»؟.. ما جريمة جد طه القماش فى «سوق الكانتو»؟.. ماذا ستفعل نيللى كريم فى «عملة نادرة»؟..  لماذا ترك الأب ثروته كلها فى يد «جميلة»؟.. ما مصير علاقة طارق لطفى وزوجته بـ «مذكرات زوج»؟.. ما مصير قصة الحب بين «مهرة وجابر» بـ «ضرب نار»؟

 

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