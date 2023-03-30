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الأزهر: إعادة فتح التسجيل لطلاب الشهادة الثانوية لمدة أسبوع

الخميس، 30 مارس 2023 02:15 م
الأزهر: إعادة فتح التسجيل لطلاب الشهادة الثانوية لمدة أسبوع قطاع المعاهد الأزهرية -أرشيفية
كتب لؤى على

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أعلنت الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، موافقة الدكتور محمد عبدالرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف، والشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية على إعادة فتح الموقع الإلكترونى والسماح للطلاب بالتسجيل الإلكترونى حفاظًا على مستقبلهم لمدة أسبوع اعتبارًا من يوم ( 4/1 الى 2023/4/7م).
 
وكانت قد أعلنت الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية عن موعد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 / 2023، بقسميها: (العلمي / الأدبي)، إضافة إلى موعد اختبارات الشهادتين الإعدادية والثانوية لطلاب البعوث، وامتحانات القراءات بمراحلها المختلفة: (التجويد، العالية، المتخصصة).
 
وتبدأ اختبارات الشهادة الثانوية للقسم العلمي يوم السبت الموافق 3 يونيو 2023، وتنتهي يوم الأربعاء 12 يوليو 2023، وبالنسبة للقسم الأدبي، فتبدأ الأحد الموافق 4 يونيو 2023، وتنتهي الأحد الموافق 9 يوليو، مع حصول الطلاب على إجازة عيد الأضحى خلال المدة من الثلاثاء 27 يونيو 2023، حتى يوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023.
 
 

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