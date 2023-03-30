اليوم السابع
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الخميس، 30 مارس 2023 11:03 م
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اعرف كيفية ترخيص مقهى أو مطعم عن طريق المراكز التكنولوجية بسوهاج

الخميس، 30 مارس 2023 10:00 م
اعرف كيفية ترخيص مقهى أو مطعم عن طريق المراكز التكنولوجية بسوهاج المراكز التكنولوجية
سوهاج محمود مقبول

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المراكز التكنولوجية هو مشروع تطوير وميكنة الخدمات الحكومية هو أحد المشروعات القومية التى تهدف فـى المقام الأول إلى رفع مستوى الأداء لجميع الخدمات الجماهيرية التى تقدم للمواطنين، وتسهيل الحصول على الخدمة إلكترونيا وفى أسرع وأقل وقت ممكن، وتقليل زمن تقديم الخدمة وتبسيط الإجراءات، وتحقيق الشفافية فى التعامل بالإضافة إلى تفعيل مبدأ الفصل بين مقدم الخدمة وطالبها بما يخلق بيئة عمل مناسبة بعيدة عن التعرض لأى عامل مــن عوامل الفساد.
 
"اليوم السابع"، يقدم للقارئ أهم الخدمات التى يتم تقديمها للمواطنين من أجل الحد من التلاعب والحد من فترات الإنتظار وتأخير الأعمال ومن أهم الخدمات "طلب ترخيص بفتح محل عام " مقهى - مطعم - فندق " تعرف على المستندات المطلوبة
1 – صورة مستند إثبات الشخصية والأصل للاطلاع.
2 – شهادة من إدارة التجنيد بكيفية معاملة طالب الترخيص من حيث الخدمة العسكرية " إذا كان سنه بين 21، 30 سنة "
3 – صورة عقد الإيجار أو الملكية " والأصل للاطلاع ".
4 – خريطة مساحية للموقع والرسومات الهندسية للمحل.
5 – شهادة من الضرائب العقارية بالقيمة الإيجارية السنوية للمحل.
6 – صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترخيص وإذا كان أجنبيا يقدم شهادة من دار التمثيل الدبلوماسى أو القنصلى للدولة التابع لها عن سوابقه أو بحسن سيره وسلوكه.
7 – إذا كان طالب الترخيص هيئة أو شركة يرفق بالطلب صورة معتمدة من مستندات تكوينها والأوراق الخاصة بتحديد الشخص المسئول عن تنفيذ أحكام القانون.
 

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