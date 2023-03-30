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استطلاع فوكس نيوز: ترامب يتفوق على ديسانتس فى السباق الجمهورى للبيت الأبيض

الخميس، 30 مارس 2023 10:30 ص
استطلاع فوكس نيوز: ترامب يتفوق على ديسانتس فى السباق الجمهورى للبيت الأبيض ترامب
كتبت ريم عبد الحميد

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كشف استطلاع رأى أجرته شبكة فوكس نيوز الأمريكية أن الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، يتفوق على حاكم فلوريد رون ديسانتس، وهو أقرب منافسيه المحتملين على ترشيح الحزب الجمهورى فى انتخابات الرئاسة القادم.

 وقالت فوكس إن ترامب عزز تقدمه فى السباق الرئاسى الجمهورى، فى حين لا يزال الرئيس جو بايدن يواجه شكوكا بين ناخبى الحزب الديمقراطى فى السباق التمهيدى، وفقا لأحدث استطلاع وطنى أجرته الشبكة.

 وطرح الاستطلاع قائمة لـ 15 من بين المرشحين المحتملين والذين أعلنوا ترشحهم بالفعل فى سباق 2024. ووجد الاستطلاع أن ترامب ضاعف تقدمه منذ فبراير الماضى، ويتقدم بنحو 30 نقطة على ديسانتس بنسبة 54% مقابل 24%. وكانت فى الشهر الماضى متقدمها بـ 15 نقطة بنسبة 43% إلى 28%.

 وحل مايك بنس فى المركز الثالث بنسبة 6%، بينما حصلت كلا من ليز تشينى ونيكى هالى على نسبة 3%، وبعد ذلك جريج أبوت بنسبة 2%. وحصل كل المرشحين الأخرين على نسبة 1% أو أقل.

وحقق ترامب مكاسب بين كل الفئات الديمجرافية الرئيسية تقريبا فيما عدا بين الرجال البيض الحاصلين على تعليم عال، حيث تفوق عليه ديسانتس بنسبة 12%.

 ومن بين الناخبين الذين أيدوا ترامب فى انتخابات 2020، أعلن 60% أنهم يدعمونه فى السباق التمهيدى الجمهورى، بينما قال 25% إنهم يؤيدون ديسانتس، و5% يؤيدون مايك بنس.

 أما عن خيارهم الثانى، قال مؤيدو ترامب إنهم سيختارون ديسانتس، فيما قال أنصار حاكم فلوريدا إنهم سيؤيدون ترامب.

 

 


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