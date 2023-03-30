استجواب متهمين جمعا 8 ملايين جنيه من 12 مواطنا بزعم الاستثمار العقارى

كتبت أمنية الموجى

طلبت جهات التحقيق من الجهات الأمنية المختصة سرعة إجراء تحرياتها حول متهمين تلقيا مبالغ مالية من عدد من المواطنين لتوظيفها واستثمارها لهم فى مجال الاستثمار العقاري مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنهما لم يلتزما بما وعدا به ورفضا رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وكشفت التحريات الأمنية الأولية بأن المتهمين تلقيا مبالغ مالية من ضحاياهما لتوظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقاري مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنهما لم يلتزما بما وعدا به ورفضا رد المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة لأحكام القانون.

وأضافت التحريات أن مجموعة من الضحايا تقدموا بشكاوى ضد آلمتهمين وأن هناك ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى الحصول على الأرباح المتفق عليها أو استرداد أموالهم.

وضبطت الجهات الامنية المختصة شخصين لقيامهما بالنصب والاحتيال على (عدد 12 شخصا) عقب إيهامهم بتوظيف أموالهم فى مجال الاستثمار العقارى وتمكنا من خلال ممارسة نشاطهما الإجرامى من الاستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين بلغت (8,4 مليون جنيه)، وتوقفا عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها.

عقب تقنين الإجراءات تم ستهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهة المتهمين المذكورين أقرا بممارستهما ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه.