ارتفاع شدة العاصفة الترابية بالبحر الأحمر وأزمات سفاجا تحذر المواطنين: " اغلقوا النوافذ"

البحر الأحمر - عماد عرفة

ارتفعت بمدن محافظة البحر الأحمر ، حدة العاصفة الترابية وسرعة الرياح وخاصة في المدن الشمالية بالمحافظة، واكدت ادارة ازمات مدينة سفاجا أن الهيئة العامة شدة فى تحذيراتها من نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة التي تصل إلى حد العاصفة على بعض الأماكن بالبحر الأحمر

وشددت ادارة الازمات على ضرورة ارتداء الكمامات وإحكام غلق النوافذ جيدا منعا لدخول الأتربة والرمال إلى داخل الشقق السكنية، وتهدئة السرعة أثناء القيادة لانخفاض الرؤية على الطرق.

وقال اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، أن إدارة الأزمات تنصح المواطنين من مرضى حساسية الصدر والجيوب الأنفية وكبار السن الالتزام داخل منازلهم وتأجيل جميع المشاوير لحين تحسن الأجواء.

وأضاف، أنه استنادا إلى التقارير الصادرة من منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة، كشفت فيه أن التهوية سيئة وتؤثر على جودة الهواء والطقس اليوم، ما يزيد الإحساس بتركيز الملوثات، كما تنشط الرياح وتكون مثيرة للرمال والأتربة مع عودة التقلبات الجوية اليوم وسط هجوم الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

وناشدت إدارة الأزمات قائدي السيارات بتوخي الحذر والقيادة بهدوء وتخفيض السرعة أثناء القيادة حرصا على سلامة المارة والركاب.