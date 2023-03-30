اتفاق بين التنمية المحلية والإنتاج الحربى لتجهيز 329 مجمع خدمات

كتب على عبد الرحمن

شهد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والمهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى التوقيع على عقد اتفاق بين الوزارتين بشأن تأثيث وتجهيز 329 مجمعاً خدمياً بالقرى المستهدفة وذلك ضمن مجمعات الخدمات الحكومية المنفذة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، جاء التوقيع بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وذكر بيان للتنمية المحلية، أنه وقع على عقد الاتفاق كل من المهندس محمد السيد أبوجاعور مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط واللواء سامى إبراهيم محمد رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للصناعات الهندسية.

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن هذا العقد يأتى فى إطار خطة الوزارة لتنفيذ تكليفات السيد رئيس مجلس الوزراء بسرعة تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية والتى تم نهوها بقرى " حياة كريمة "، حيث تم الإنتهاء من حوالى 303 مجمع خدمى بنسبة 100%؜ وجارى الانتهاء من 29 مجمع ليصبح قطاع خدمات الإدارة المحلية أحد القطاعات التى اكتملت بنسبة 100 % فى قرى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية.

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه بعد الانتهاء من أعمال التجهيز والتأثيث سيتم انطلاق تقديم الخدمات للجمهور بصورة رسمية حيث ستتولى وزارة التنمية المحلية بموجب هذا التعاقد مع وزارة الانتاج الحربى توريد الأثاث النمطى المطلوب لكافة الجهات التى ستنتقل لمجمع الخدمات الحكومية ومن بينها التموين والشهر العقارى والأحوال المدنية والتضامن وغيرها.

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أنه سيعقب أعمال التأثيث والتجهيز للمجمعات التنسيق السريع مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير التجهيزات التكنولوجية والربط مع المراكز التكنولوجية داخل المجمعات عَلِى منصة مصر الرقمية، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من تدريب نحو 60 % من الموظفين الذين ينتقلون لمجمعات الخدمات الحكومية، ووجه الوزير بسرعة الانتهاء من باقى الأعداد المستهدفة وفقاً لخطط التدريب المعدة لذلك بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بما يساهم فى تلبية احتياجات المجمعات ويمكنها من تحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية ويضمن انتظام سير العمل.

ومن جانبه، أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى على أنه سيجرى العمل على قدم وساق لمتابعة جهود التنمية المزمع تنفيذها بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية لتنفيذ مشروع تأثيث وتجهيز (329) مجمع خدمى بالقرى المستهدفة ضمن مجمعات الخدمات الحكومية المنفذة فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى تستهدف بالدرجة الأولى بناء الإنسان المصرى عبر تحسين مستوى معيشة المواطن على كافة المستويات مع توفير مختلف الخدمات والمرافق، لافتاً إلى أهمية هذا التعاون المشترك حيث تقوم مجمعات الخدمات الحكومية فى القرى المختلفة بخدمة كافة المواطنين بهذه القرى والتيسير عليهم وتوفير الوقت والمجهود لهم حيث يتم إنشاء مجمعات الخدمات الحكومية لتضم مختلف المصالح الحكومية الخدمية داخل مجمع متكامل بمكانٍ واحد لرفع العبء عن المواطن عند تلقى الخدمة.

وأكد الوزير محمد صلاح، على وجود تعاون مثمر مع وزارة التنمية المحلية فى العديد من المجالات وذلك فى ضوء إستراتيجية عمل وزارة الإنتاج الحربى بالتكامل مع مختلف الجهات بالدولة والاستفادة من فائض الطاقة الإنتاجية بشركاتها ووحداتها التابعة من أجل المساهمة فى تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التى تحقق التنمية الشاملة والمستدامة للدولة، مؤكدًا على حرص الحكومة المصرية على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة الاعتماد على المنتجات المحلية الصُنع فى تنفيذ المشروعات القومية المختلفة من أجل تشجيع الصناعة المصرية.