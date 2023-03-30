اليوم السابع
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إغلاق قاعدة أندروز الجوية بولاية ميريلاند بعد الإبلاغ عن شخص مسلح

الخميس، 30 مارس 2023 10:11 م
إغلاق قاعدة أندروز الجوية بولاية ميريلاند بعد الإبلاغ عن شخص مسلح الجيش الأمريكى
كتب محمد جمال

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أغلقت السلطات الأمريكية قاعدة أندروز الجوية بولاية ميريلاند بعد الإبلاغ عن وجود شخص مسلح قرب سكن القاعدة، وأكدت أن المشتبه به رجل أبيض يحمل بندقية من طراز AR-15 وليس هناك ما يشير إلى أنه أطلق النار، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

وتقع القاعدة فى ولاية ماريلاند فى ضواحى واشنطن، وهى موطن لأسطول من الطائرات الحكومية الأمريكية، بما فى ذلك الطائرة الرئاسية.
 
وقالت قاعدة أندروز المشتركة، فى منشور على “فيسبوك”، اليوم الخميس، “تم الإبلاغ عن فرد مسلح بالقرب من سكن القاعدة ابتعد عن السكن الأساسى.
 
وبعد وقت قصير من الإعلان عن الإغلاق، حثت قاعدة أندروز المشتركة الجمهور على الاتصال برقم 911 “إذا رأيت المشتبه به”.
 
وقالت قاعدة أندروز المشتركة، إن “سلطات إنفاذ القانون في القاعدة، وكذلك الدوريات الأمنية الراجلة والمتنقلة تواصل البحث عن المشتبه به”.

الجيش الأمريكى

ميريلاند

اطلاق نار

أمريكا



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