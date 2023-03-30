وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الخميس، أنه تم اقتراح ترشيح سمايلوف على الرئيس الكازاخستانى قاسم جومارت توكايف، والذي بحث المقترح مع ممثلي الكتل الأخرى بالبرلمان.

وأشارت القناة إلى أن سمايلوف يشغل منصب رئيس الوزراء فى كازاخستان منذ أكثر من عام، وتم تعيينه لهذا المنصب بعد أعمال الشغب التي شهدتها البلاد في يناير 2022.

وقبل تعيينه لهذا المنصب كان أليخان سمايلوف يعمل في المكتب الرئاسى ووزارة الخارجية، كما كان وزيرا للمالية ومساعدا للرئيس الكازاخي.