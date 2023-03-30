إصابة مواطن باختناق جراء حريق منزل فى الفيوم

الفيوم رباب الجالي

أصيب مواطن، في حريق نشب بمنزل مكون من طابقين، بمركز طامية، اليوم، ونقلت الحالة إلى مستشفى طامية المركزي، لإسعافها، وتقديم العلاج اللازم، وأخمدت قوات الحماية المدنية، الحريق، وأخطرت النيابة للتحقيق.



تلقت شرطة النجدة بالفيوم، بلاغا بنشوب حريق في الطابق الثاني من منزل مكون من طابقين، يقع خلف البنك الأهلي، بمدينة طامية، وانتقلت قوات الشرطة، والحماية المدنية، وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ. وتبين إصابة مواطن بحالة اختناق، ونقلته سيارة الإسعاف إلى المستشفى لإسعافه، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.

وفى واقعة أخرى، أصيب مواطن، إثر تعرضه لصعق كهربائي بمنزله بقرية هوارة بمركز الفيوم، اليوم، ونقل إلى مستشفى الفيوم العام، لإسعافه، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، للتحقيق.

تلقت شرطة النجدة بالفيوم، بلاغ بإصابة مواطن من قرية هوارة بمركز الفيوم، وانتقلت الشرطة، وسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين إصابة المواطن بصعق كهربائي، ونقلته الإسعاف إلى المستشفى العام، لإسعافه حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.



