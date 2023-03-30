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إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره طريق الفيوم الصحراوى

الخميس، 30 مارس 2023 10:47 ص
إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره طريق الفيوم الصحراوى اسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب شخص فى حادث بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره طريق الفيوم الصحراوى، وتم نقل المصاب إلى المستشفى، فيما تم الحفظ على سائق السيارة المتسبب فى الحادث ورفع الحطام بالكامل.
 
 
وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الخدمات الأمنية أعلى طريق الفيوم الصحراوى، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.
 

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