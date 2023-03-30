إصابة شخصين في مشاجرة بين حارس عقار وعامل في الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

نشبت مشاجرة بين شخصين بمنطقه جزيرة الدهب، بسبب خلافات بينهما، مما أسفر عن إصابتهما، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين شخصين بمنطقة جزيرة الدهب.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن مشاجرة نشبت بين حارس عقار وعامل، بسبب خلافات بينهما على صعود العامل لشقة ملك والدته، بالعقار الذي يتولى الحارس تأمينه.

أسفرت المشاجرة عن إصابتهما، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.