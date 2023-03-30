إصابة ربة منزل بحالة تسمم عقب تناولها مادة سامة بدار السلام فى سوهاج

أصيبت ربة منزل تبلغ من العمر 25 سنة بحالة إعياء شديد والم بالبطن، وتم نقلها لمستشفى دار السلام المركزى لتلقى العلاج اللازم ، حيث تبين أن سبب الإصابة تناولها مادة سامه إثناء تواجدها بالمنزل تم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج ، تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بإصابة ربة منزل بحالة تسمم عقب تناولها مادة سامه بمنزلها بدائرة مركز شرطة دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج وتم نقلها للمستشفى المركزى لتلقى العلاج اللازم.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الشرق والمقدم رئيس وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام، بوصول المدعوة مرفت ع ع ع 25 سنة ربة منزل - وتقيم دائرة المركز إلى مستشفي دار السلام المركزي مصابه "حالة إعياء "إدعاء تناول مادة سامة وتم تحويلها لمستشفي سوهاج الجامعي.

وبسؤال والدها المدعو عبود ع ع م 68 سنة عامل ويقيم بذات الناحية أفاد بتناول نجلته المذكورة مادة سامة بالمنزل مما نتج عنه إصابتها ولم يتهم أحد بإرتكاب الواقعة تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.