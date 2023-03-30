إدانة 4 مصرفيين ساعدوا صديقا لـ"بوتين" فى فتح حسابات ببنوك سويسرية

وكالات الأنباء

أدين أربعة مصرفيين ساعدوا صديقا مقربا للرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى نقل ملايين الفرنكات عبر حسابات بنكية سويسرية، بسبب عدم توخى الحرص اللازم فى المعاملات المالية.

وأدين الأربعة اليوم الخميس، حسبما نقل "الشرق" الإخبارى، لمساعدة سيرجي رولدوجين عازف التشيلو الذي أطلقت عليه الحكومة السويسرية لقب "محفظة بوتين".

وساعد المسؤولون التنفيذيون، وهم ثلاثة روس وسويسري واحد، رولدوجين، الأب الروحي لابنة بوتين الكبرى ماريا، على إيداع ملايين الفرنكات في حسابات بنكية سويسرية بين عامي 2014 و2016.