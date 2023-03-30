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إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع بالقاهرة

الخميس، 30 مارس 2023 02:00 ص
إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع بالقاهرة سرقه سياره - أرشيفية
كتب سليم على - أحمد إسماعيل

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قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بسرقة سيارات المواطنين فى منطقة الظاهر بالقاهرة. 
 
كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطالبت رجال المباحث بقسم شرطة الظاهر، بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات ووجهت له تهمة السرقة. 
 
ونجحت الأجهزة الأمنية  فى ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" لقيامه بسرقة سيارة من أحد الأشخاص حال توقفها أمام العقار سكنه بدائرة قسم شرطة الظاهر، واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" وعثر بحوزته على (15 مفتاح  سيارة مصطنع - سلاح أبيض- كشاف)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
 
 
 
 

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