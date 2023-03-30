أمير كرارة يدخل السجن بسبب تهريب البضائع فى "سوق الكانتو".. فيديو

بدأت أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 7 بطولة أمير كرارة والذى يعرض على شاشة قناة dmc بالتزامن مع عرضه على منصة watch it بمغادرة "طه القماش" البنسيون بعد طرد شيرين والدة راوية (مى عز الدين) له ولأصدقائه وتتبعه الأخيرة لمحاولة شرح الأمر له وتخبره أن هناك سوء تفاهم وأن هناك خلافا قديما بين جده "حسانين" عبد العزيز مخيون ووالدتها.

وفى مشهد رومانسى يتعرف كل من راوية وطه القماش على بعضهما البعض بعد ذهابهما فى نزهة على البحر أخبرها خلالها ألا تقبل عرض السفر لباريس وأن تنتظره فى المساء على شط البحر لكن يتخلف عن موعده بعد حادث تصادم لسيارة أصدقائه خلال مطاردة مع الإنجليز.

ويوافق أمير كرارة على أن يتاجر فى خمور مهربة مع مجاهد صديقه فى الإسكندرية لكنه أثناء تهريبة للبضاعة يجد الشرطة فى طريقه ويحاول الهرب مع أصدقائه وأثناء المطاردة يتوفى صديقه (حمدى) ويفاجأ طه القماش فى السجن بأن العملية كلها كانت من تدبير المعلم جابر.