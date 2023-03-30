وجاء على الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية أن هذا يعد أول تصنيف في برنامج عقوبات كوريا الشمالية ردا على محاولة روسيا الحصول على أسلحة من كوريا الشمالية.



وعمل مكرتشيف مع مسؤولي كوريا الشمالية في محاولة للحصول على أكثر من عشرين نوعا مختلفا من الأسلحة والذخيرة لروسيا مقابل مواد تتراوح من الطائرات التجارية إلى المواد الخام والسلع لإرسالها إلى كوريا الشمالية، كما أكد استعداد روسيا لتلقي معدات عسكرية من كوريا الشمالية.



يمثل تحرك اليوم رسالة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة لن تتوانى في استهداف أولئك الذين يقدمون الدعم لروسيا وحربها ضد أوكرانيا.