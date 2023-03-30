أماكن وأسعار السلع بمعارض أهلا رمضان فى الجيزة.. تخفيضات تصل لـ30%

كتبت - مرام محمد

شهدت محافظة الجيزة افتتاح 12 معرضا لـ"أهلا رمضان"، لمواجهة كافة صور احتكار السلع وتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والمستلزمات الرمضانية حتى نهاية الشهر الكريم بتخفيضات تصل لـ30%.

تفتح المعارض أبوابها للمواطنين يوميا من الساعة 11:30 صباحا وحتى الساعة 10 مساء، وتوفر احتياجات المواطنين من الزيت والسكر والأرز و المكرونة والفول والبقوليات بأنواعها وكافة أنواع اللحوم الحية والطازجة والمبردة والمجمدة والخضروات والفواكه وغيرها.

ويستعرض "اليوم السابع" في السطور التالية خارطة معارض "أهلا رمضان" في محافظة الجيزة وأسعار السلع الأساسية.

أولا: عناوين معارض "أهلا رمضان"

-معرض فيصل بشارع الملك فيصل.

-معرض المنيب بشارع المدرسة بجوار الوحدة الصحية.

-معرض البدرشين بشارع بورسعيد بجوار مجلس المدينة.

-معرض العياط بشارع شكرى القواتلى بجوار مبنى الضرائب.

-معرض الوراق بشارع حوض الساحل بجوار قسم شرطة الوراق.

-معرض إمبابة بأرض المطار.

-معرض أوسيم بقرية سقيل.

-معرض الصف بقرية الكداية.

-معرض أطفيح.

-معرض الحى 12 محور جمال عبد الناصر بمدينة السادس من أكتوبر.

-معرض أكتوبر الجديدة 800 بمنطقة فدان بجوار قسم الشركة.

-معرض الشيخ زايد بالحى 16 بجوار المجمع الإسلامي ومدينة الشباب.

ثانيا: أسعار السلع بمعارض "أهلا رمضان"

-الأرز بسعر 14.5 جنيه للكيلو الواحد.

-السكر بـ14.5 جنيه للكيلو الواحد

-الدقيق بسعر يتراوح ما بين 16 إلى 17 جنيها.

-اللحم السوداني بسعر 165 جنيها للكيلو "عرض الشركة المصرية للدواجن واللحوم".

-الفراخ البرازيلي وزن كيلو و100 جرام بـ72.5 جنيه.

*تطرح شركات القطاع الخاص اللحوم والدواجن بالأسعار التالية:

-اللحم السوداني الحر بسعر يتراوح ما بين 185 إلى 190 جنيها للكيلو الواحد.

-الفراخ المجمدة الحرة وزن كيلو و400 بسعر يتراوح ما بين 115 إلى 120 جنيها.

-البانيه بسعر يتراوح ما بين 120 إلى 130 جنيها.

-الكبدة والقوانص بسعر يتراوح ما بين 25 إلى 35 جنيه.

*وجاءت أسعار البلح وياميش رمضان على النحو التالي:

-البلح السكودي بـ25 جنيها للكيلو الواحد.

-البلح الملكابي بـ40 جنيها للكيلو الواحد.

-البلح الشامية بـ25 جنيها للكيلو الواحد.

-بلح العينات بـ25 جنيها للكيلو الواحد.

-الزبيب الجولدن المصري بـ60 جنيها للكيلو الواحد.

-الزبيب المصري بـ50 جنيها للكيلو الواحد.