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الخميس، 30 مارس 2023 03:24 م
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أسماء المصابين فى حادث انقلاب سيارة على طريق العريش الشيخ زويد بشمال سيناء

الخميس، 30 مارس 2023 02:53 م
أسماء المصابين فى حادث انقلاب سيارة على طريق العريش الشيخ زويد بشمال سيناء حادث تصادم - أرشيفية
شمال سيناء ـ محمد حسين

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أفادت مصادر طبية بـ مستشفى العريش العام، أن  الـ 7 مصابين فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بمنطقة الخروبة على  طريق الشيخ زويد العريش تراوحت إصاباتهم ما بين ارتجاج وكسور وتم تقديم الخدمات الطبية العاجلة لهم .
 
والمصابون هم:"حمدان محمد علي 25 سنة، أصيب ما بعد الارتجاج ومحمد جودة محمد 35 سنه، اصيب آلام شديده بالظهر، وعارف امين شاكر 27 سنه اصيب بسحجات وكدمات بالوجه،وبلال ياسر محمد 18 سنه اصيب باشتباه كسر بالفك السفلي، ومحمد سالم علام 27 سنه اصيب بسحجات وكدمات بالجسم، ومروان خالد مصطفي 19 سنه اصيب نزيف من الأنف، وهاني محمد العبد 46 سنه اصيب باشتباه كسر بالعمود الفقري وسحجات متفرقه بالجسم.
 
 

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