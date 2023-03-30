أسعار الذهب اليوم الخميس فى مصر 30 مارس 2023

كتب إسلام سعيد

يشهد سعر جرام الذهب اليوم الخميس تحرك بمستهل التعاملات في مصر ليبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2140 جنيها رغم هبوط السعر العالمي للذهب إلى 1968 دولار للأونصة.



أسعار الذهب اليوم: عيار 21 يسجل 2140 جنيها.

عيار 18 يسجل 1834 جنيها.

عيار 24 يسجل 2400 جنيه.

الجنيه الذهب 17120 جنيها.

اونصة الذهب 1968 دولار.



سوق الذهب العالمي

ويستمر التذبذب في أسواق الذهب العالمية لليوم الثالث على التوالي في نطاقات محددة في ظل تضارب التوقعات في الأسواق المالية بشأن مستقبل السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي في ظل توقعات بركود الاقتصاد الأمريكي نهاية هذا العام وترقب للأزمة المصرفية العالمية، وفق جولد بيليون.

تتداول أسعار الذهب الفورية اليوم الخميس عند المستوى 1968.00 دولار للأونصة وقت كتابة التقرير حيث شهدت ارتفاع طفيف بنسبة 0.2% بعد بداية سلبية خلال جلسة اليوم ليسيطر التذبذب على تحركات أسواق الذهب.

يستمر المنظمين الأمريكيين في تكرار أن النظام المصرفي الأمريكي مستقرًا، وأن الأزمة التي شهدها بنك سيليكون فالي ترجع إلى سوء إدارة المخاطر والمجازفة بشكل كبير. خاصة في ظل عدم وجود تطورات سلبية في القطاع البنكي في الأسبوعين الماضيين، مما أدى إلى عودة الرغبة في المخاطرة ببطء إلى الأسواق كلف الذهب بعض جاذبيته كملاذ آمن.

الدولار الأمريكي من ناحية أخرى شهد انخفاض خلال جلسة اليوم، حيث هبط مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الفيدرالية أمام سلة من 6 عملات رئيسية بنسبة 0.3% ليتداول بالقرب من أدنى مستوياته في أسبوع.

العائد على السندات الحكومية الأمريكية يشهد تذبذب فبعد أن ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في أسبوع عند 3.611% عاد إلى التراجع ليغلق على انخفاض، بينما سجل العائد على السندات لأجل عامين أعلى مستوى في أسبوع عند 4.140%.

تذبذب العائد على السندات الحكومية الأمريكية يفشل في دعم الدولار، حيث تنتظر الأسواق اليوم صدور القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي عن الربع الرابع مع توقعات بتسجيل نمو بنسبة 2.7%.