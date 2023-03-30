أسعار الذهب اليوم الخميس تترقب نتائج اجتماع البنك المركزى

كتب - إسلام سعيد

يترقب سوق الذهب في مصر اليوم الخميس 30 مارس 2023 نتائج اجتماع البنك المركزي المقرر اليوم، وسط توقعات برفع مرتقب للفائدة من 2 إلى 3 %، ويسجل سعر الذهب مستوى مرتفع عند 2130 جنيها للجرام من عيار 21 في الأسواق.

أسعار الذهب اليوم:



عيار 21 يسجل 2130 جنيه.

عيار 18 يسجل 1826 جنيه.

عيار 24 يسجل 2434 جنيه.

الجنيه الذهب 17040 جنيه.

اونصة الذهب 1968 دولار.

العديد من المؤسسات المالية العالمية توقعت خلال الفترة الأخيرة لجوء البنك المركزي إلى رفع الفائدة من 200 إلى 300 نقطة خلال اجتماعه اليوم لمواجهة التضخم الذي تخطى المستوى 40% في فبراير على أساس سنوي، بالإضافة إلى توقعات بتراجع في قيمة الجنيه ليواجه الضغوط الكبيرة الحالية بسبب عجز الدولار.

و توقع بنك مورجان ستانلي أن يقوم المركزي المصري برفع الفائدة 200 نقطة أساس بعد ارتفاع معدلات التضخم عقب تراجع قيمة العملة المحلية، وأشار البنك إلى حاجة مصر إلى تسريع برنامج طروحات الشركات الحكومية والتحول لسعر صرف مرن بشكل دائم ليصبح الاقتصاد المصري قادر على امتصاص الصدمات العالمية.