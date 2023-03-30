"آثار الإسكندرية": العمل جار فى صيانة وترميم مسرح سيد درويش.. صور

وذلك بناء على توجيهات الدكتور ابو بكر عبد الله رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بمتابعة كافة المشروعات الجارية ، حيث يتم مشروع صيانه وترميم مسرح سيد درويش تحت الاشراف الأثري لمنطقة آثار الإسكندرية بقطاع الآثار الاسلاميه والقبطية واليهودية وقطاع المشروعات لأعمال الترميم الدقيق وبناء على موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية وعلي نفقة دار الأوبرا المصرية.

ومن الجدير بالذكر أن مبني مسرح سيد درويش بني في الفترة الاولي لعهد الملك فؤاد الاول مكان مسرح زيزينيا الشتوي ف الفترة من 1918 الي 1921 بناة الثري اللبناني بدر الدين قرداحي علي مساحة 1500، حيث عهد للمهندس الفرنسي جورج بارك بإنشاء مسرح علي نسق أوبرا فينا بالنمسا وزينة بمجموعة من العناصر الزخارفيه ذات الطابع الكلاسيكي الأوروبى وسمي أول الأمر تياتروا محمد علي ثم تغير الإسم الي مسرح سيد درويش منذ عام 1962 م ويتخذ المسرح الشكل المستطيل ويتكون من صاله رئيسية، وملحقاتها ويقع المدخل الرئيسي بالجهة الجنوبية ويتميز المسرح بوجود زخارف نباتية محورة وأخري هندسية وأدمية.