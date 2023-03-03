اليوم السابع
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وزارة العدل الأمريكية: من الممكن مقاضاة ترامب في اقتحام الكابيتول

الجمعة، 03 مارس 2023 06:00 ص
وزارة العدل الأمريكية: من الممكن مقاضاة ترامب في اقتحام الكابيتول الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب
وكالات

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أوضحت وزارة العدل الأمريكية أنه من الممكن مقاضاة الرئيس السابق دونالد ترامب من قبل عناصر شرطة الكابيتول والمشرعين الديمقراطيين الذين أصيبوا خلال اقتحام الكونغرس في 6 يناير 2021.

وجرى توضيح موقف الوزارة بأن ترامب ليس محصنا من مثل هذه الدعاوى القضائية في مذكرة طرحت أمام محكمة استئناف فيدرالية الخميس.

هذا وتم تقديم المذكرة من قبل المحامين في القسم المدني بوزارة العدل وليس لها أي تأثير على تحقيق جنائي منفصل يجريه مستشار خاص بالوزارة حول ما إذا كان يمكن توجيه تهم جنائية إلى ترامب بسبب جهود التراجع عن نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 قبل أحداث الشغب في الكابيتول.


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