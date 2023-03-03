اليوم السابع
Ads
الجمعة، 03 مارس 2023 04:01 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

وزارة التجارة الأمريكية تفرض قيودا على 37 شركة بما فيها روسية وصينية

الجمعة، 03 مارس 2023 03:00 ص
وزارة التجارة الأمريكية تفرض قيودا على 37 شركة بما فيها روسية وصينية الخزانة الأمريكية - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، فرض قيود على التصدير لـ 37 شركة من دول مختلفة، بما فيها شركات من روسيا، الصين وبيلاروس.

وبحسب الوثيقة التي نشرتها الوزارة، فإن مكتب الصناعة والأمن، وهو جزء من وزارة التجارة الأمريكية، "يضم 37 كيانا قانونيا في قائمة العقوبات، ومن بينها شركة روسية، وشركة بيلاروسية، وثلاث شركات في ميانمار، وأربع شركات في باكستان، والباقي في الصين، وتشير الوثيقة إلى أن إحدى الشركات الصينية - Neotec Semiconductor - مقرها تايوان.

وتشمل القائمة شركة DMT Electronics، التي يقال إن مقرها في روسيا، بالإضافة إلى شركة DMT Trading LLC البيلاروسية.

وتدعي وزارة التجارة الأمريكية أن شركات DMT Electronics و DMT Tradingو Neotec Semiconductorتقدم مساهمة كبيرة، في تطوير القوات المسلحة الروسية والمجمع العسكري الصناعي الروسي، ويقال إن العديد من الشركات الصينية الخاضعة للقيود مرتبطة بجيش التحرير الشعبي الصيني.

وجاء في الوثيقة: "تضم هذه القائمة الشركات التي يوجد أسس معقولة للاعتقاد أنها متورطة بالنشاط المعارض لمصالح الأمن الوطني والسياسة الخارجية الأميركية".


الخزانه الامريكيه

امريكا

تايوان

الصين

بيلاروسيا

روسيا

عقوبات



الموضوعات المتعلقة

القاهرة الإخبارية تعرض تقريرا حول بحث واشنطن لفرض عقوبات على بكين

الخميس، 02 مارس 2023 10:09 م

باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الظهيرة.. إضراب فى "أريحا والأغوار" حدادا على استشهاد شاب برصاص الاحتلال..ارتفاع معدل التضخم فى إسبانيا لـ6.1%.. الولايات المتحدة توسع نطاق عقوباتها ضد كوريا الشمالية

الخميس، 02 مارس 2023 12:00 م

الولايات المتحدة توسع نطاق عقوباتها ضد كوريا الشمالية

الخميس، 02 مارس 2023 09:00 ص

القانون يحظر 8 حالات وأفعال تعرض الشخص من ذوى الهمم للخطر.. اعرف العقوبة

الخميس، 02 مارس 2023 09:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة