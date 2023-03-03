من المفاصل إلى القلب.. 5 طرق يؤثر بها التهاب المفاصل الروماتويدى على جسمك

كتبت فاطمة خليل

التهاب المفاصل الروماتويدي هو مرض يؤدي إلى أعراض مؤلمة ويمكن أن يؤثر على نوعية الحياة، هو أحد أمراض المناعة الذاتية، حيث يهاجم جهازك المناعي الخلايا السليمة في الجسم ويخطئ في اعتبارها مسببات الأمراض الأجنبية، يسبب هذا التهابًا في عدة أجزاء من الجسم بما في ذلك المفاصل، فى هذا التقرير نتعرف على كيفية تأثير التهاب المفاصل الروماتويدي على أجزاء مختلفة من الجسم، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

يؤثر التهاب المفاصل الروماتويدي في الغالب على المفاصل في اليدين والمعصمين والركبتين ، حيث تلتهب بطانة المفاصل في هذه المناطق وتورمها ، مما يتسبب في تلف الأنسجة ويؤدي إلى أعراض مثل الألم المزمن وعدم التوازن وفي الحالات الشديدة والتشوه.

إذا تركت دون علاج ، يمكن أن تنتشر الأعراض في بعض الأحيان إلى أجزاء أخرى من الجسم ، بما في ذلك الكاحلين والمرفقين والوركين والكتفين.

الأوعية الدموية

يؤثر التهاب المفاصل الروماتويدي بشكل رئيسي على المفاصل ومع ذلك ، يمكن أن يسبب أيضًا التهاب الأوعية الدموية تُعرف الحالة باسم التهاب الأوعية الدموية الروماتويدي يحدث عادة عندما تعاني من التهاب المفاصل الروماتويدي لفترة طويلة من الزمن ، مما يؤثر على أوعية الجلد وأصابع اليدين والقدمين والأعصاب والعينين والقلب. وفقًا لـ Cedars Sinai ، يمكن أن يسبب التهاب المفاصل الروماتويدي غير المعالج مضاعفات خطيرة ، بما في ذلك الوفاة.

مضاعفات الأعصاب

التهاب المفاصل الروماتويدي يمكن أن يؤذي الأعصاب الطرفية، التي تشكل جزءًا من الجهاز العصبي المحيطي. يمكن أن يؤدي الالتهاب الناجم عن هذه الحالة إلى الضغط على الأعصاب ، مما يتسبب في متلازمة النفق الرسغي ، وهي حالة تؤدي إلى الضعف والتنميل أو الوخز في الإبهام والسبابة والأصابع الوسطى.

تغيرات في المزاج

الاكتئاب والقلق من المشاكل النفسية الرئيسية التي يمكن أن تكون مرتبطة بالتهاب المفاصل الروماتويدي إما بسبب آلية بيولوجية ومتعلقة بالخلية أو بسبب التأثير النفسي للمرض المزمن على المريض.

علاوة على ذلك ، لوحظ أن الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية عقلية أقل استجابة للعلاج ويساهمون في زيادة نشاط المرض في التهاب المفاصل الروماتويدي.

يجب ملاحظة الأعراض الشائعة لالتهاب المفاصل الروماتويدي

نظرًا لأن التهاب المفاصل الروماتويدي يؤثر على أجزاء مختلفة من الجسم ، فإنه يمكن أن يسبب عدة أعراض تشمل بعض الأعراض الشائعة لالتهاب المفاصل الروماتويدي: - ألم وألم في مفاصل متعددة - تصلب في عدة مفاصل - رقة وانتفاخ في أكثر من مفصل - فقدان الوزن - التعب أو التعب - ضعف

يرتبط التهاب المفاصل الروماتويدي بالتهاب في مفصل واحد أو عدة مفاصل. وهذا بدوره يزيد من خطر إصابة الشخص بتصلب الشرايين وانسدادها ، فضلاً عن التهاب الكيس الذي يحيط بالقلب ، وفقًا لما ورد في Mayo Clinic. هذا يمكن أن يجعل الشخص أكثر عرضة لأمراض القلب مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية والرجفان الأذيني وفشل القلب.