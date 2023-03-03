مصرع طفل وإصابة والده وشقيقته فى حادث تصادم بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

لقى طفل مصرعه، وأصيب والده وشقيقه في حادث تصادم بطريق المريوطية بالجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بووقع حادث مروري بطريق المريوطية، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين أن سيارة صدمت دراجة بخارية يقودها شاب وابنه البالغ من العمر 5 سنوات، وابنته، مما أسفر عن إصابتهم.

تم نقل المصابين إلى المستشفى، إلا أن الطفل فارق الحياة، متأثرا بالإصابات التي لحقت به، وتم التحفظ على قائد السيارة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.