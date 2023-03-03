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مصرع شخص فى انقلاب "توك توك" بترعة بالأقصر

الجمعة، 03 مارس 2023 04:20 م
مصرع شخص فى انقلاب "توك توك" بترعة بالأقصر توك توك -أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، حادث انقلاب مركبة توك توك فى ترعة الحلة، ما أسفر عن مصرع شاب سائق التوكتوك غرقاً فى الترعة، وتم على الفور نقل جثمانه لمشرحة مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بإسنا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

البداية كانت بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة عمليات مجلس مدينة إسنا، يفيد بانقلاب مركبة توك توك فى ترعة الحلة، ما أسفر عن مصرع الشاب "عبد الله عبد المقصود سيد" 21 سنة، غرقاً فى الترعة وتم انتشال جثمانه من الترعة ونقله لمشرحة مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بإسنا، فتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

فيما شهدت منطقة كمين يسي شمال مدينة الأقصر، مصرع شاب فى حادث انقلاب دراجة بخارية كان يستقلها بالقرب من الكمين، وذلك نتيجة السرعة الزائدة، وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى الكرنك الدولى، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بالدفن، فتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.


الاقصر

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