اليوم السابع
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كجزء من التدريب القتالى..

غواصة روسية تطلق صاروخ "كاليبر" من بحر اليابان على هدف أرضى

الجمعة، 03 مارس 2023 09:04 ص
غواصة روسية تطلق صاروخ "كاليبر" من بحر اليابان على هدف أرضى اطلاق صاروخ
كتب محمد جمال

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن غواصة تابعة لأسطول المحيط الهادئ أطلقت صاروخ "كاليبر" من بحر اليابان على هدف أرضى كجزء من التدريب القتالى، بحسب "روسيا اليوم".
 
وقالت إدارة المعلومات التابعة لأسطول المحيط الهادئ في بيان إن "طاقم الغواصة بيتروبافلوفسك كامتشاتسكي، التي تعمل بالديزل والكهرباء التابعة لأسطول المحيط الهادئ في بحر اليابان، أطلق كجزء من خطة الاستعداد القتالى، صاروخ كاليبر، على هدف ساحلى يحاكى موقع اطلاق النار لعدو وهمى".
 
وأضافت إدارة المعلومات في بيان أن "صاروخ كاليبر نجح فى إصابة الهدف المحدد له فى المنطقة التكتيكية بسوركوم في إقليم خاباروفسك، وتجاوز مداه 1000 كيلومتر".
 
وتمت مراقبة منطقة الإطلاق من قبل السفن التابعة لأسطول المحيط الهادئ، وكذلك الطائرات البحرية والطائرات بدون طيار.

روسيا

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صاروخ كاليبر

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