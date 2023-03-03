وأضاف هان داك سو - في مقابلة أجراها مع قناة "سي إن إن" الأمريكية أذاعتها اليوم /الجمعة/ - أن "العديد من الاستطلاعات العامة الأخيرة أظهرت أنه يجب علينا إعادة تسليح أنفسنا.. فمن ناحية القدرة النووية، يجب أن نذهب إلى أبعد من ذلك.. يجب أن نعمل مع المجتمع الدولي بما في ذلك أقرب حلفائنا الولايات المتحدة الأمريكية ومن الممكن مع اليابان والدول الأخرى في العالم، من أجل ممارسة المزيد من الضغوط المستمرة على كوريا الشمالية لنزع السلاح النووي".



وتابع قائلا "نحن نرغب في أن نجعل كوريا الشمالية تعلم أن تطوير القدرات النووية لن يضمن السلام والازدهار فيها وأيضا فى شبه الجزيرة الكورية وعالميا".



وأكد أن كوريا الجنوبية لديها ما يكفي من ترسانتها من أجل درء طموحات كوريا الشمالية الغير معقولة، كما أن تطوير القدرات النووية لم يكن الطريقة الصحيحة.. قائلا "لقد بنينا مستوى مناسب تماما من قدرات الردع لدينا بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة الأمريكية.. كما أن الحكومة قامت بالتركيز على تعزيز ردعها منذ أن تولى الرئيس يون سوك يول السلطة العام الماضي".



وأشار إلى استعداد كوريا الجنوبية لمواجهة جارتها المسلحة نوويا وإجراء المزيد من المحادثات وفقا لشروط معينة.

وحول الصين، قال هان إن الصين تعد "لاعبا عالميا كبيرا ومهما"، مشيرا إلى أنه "بما في ذلك كوريا، أعتقد أن العديد من الدول ترغب في رؤية الصين أكثر امتثالا للقواعد العالمية".



وأضاف هان أنه على الرغم من أن الصين تساهم كثيرا في حل المشكلات العالمية، إلا أنها في كثير من الأحيان لا تلبي التوقعات التي ترغب الكثير من الدول في تحقيقها.. قائلا إنه "على سبيل المثال، نأمل في أن تكون الصين أكثر نشاطا في تخفيف التوترات في شبه الجزيرة الكورية".



وبشأن إرسال كوريا الجنوبية أسلحة فتاكة إلى أوكرانيا، قال هان "أعتقد لا في الوقت الحالي، إنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بهذا الشأن"، مشيرا إلى أن سول تدعم أوكرانيا حيث "قررنا هذا العام بأنه سيتم زيادة دعمنا بمقدار 130 مليون دولار أمريكي، ونحاول دعمهم في مجال الكهرباء وقدرات التوليد وما إلى ذلك".