رئاسة الحرمين: جاهزون بأكبر طاقة تشغيلية لخدمة 3 ملايين قاصد خلال رمضان

إيمان حنا

أكد الرئيس العام لشئون الحرمين الشريفين الشيخ عبد الرحمن السديس، أن الجاهزية مكتملة لخدمة الأعداد المتزايدة من ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المبارك، ضمن أكبر خطة تشغيلية تم إطلاقها لهذا الشهر الفضيل، والتى تشمل عدة مبادرات وبرامج خدمية، لتحقيق أقصى مراحل الراحة للقاصدين والمعتمرين والزوار وإعطاء اولوية قصوى لتعظيم خدمة الضيف وتسخير12 الف موظف لخدمة 3 ملايين قاصد على مدار 24 ساعة طوال شهر رمضان، مع التوسع فى الخدمات التقنية.

وكشف الرئيس العام خلال إطلاقه للخطة، أن مشروعات الحرمين الشريفين في مراحلها الأخيرة، وتابع قائلا "لايمكن التنازل عن الجودة والابداع والتحفيز ، مشيرا إلى أن مشروع الحرم الذكي في مراحله الأخيرة، وكشف أن خطة الرئاسة التشغيلية لموسم رمضان المبارك تركز على الضيف كمحور رئيسي كونه والعناية باحتياجاته والاهتمام برحلة المعتمر والمصلي والزائر من وصولهم للساحات الخارجية، وتقديم الخدمات لهم في المطاف والمسعى وأماكن الصلاة والاعتكاف، والصلاة في الروضة الشريفة فضلا عن المراقبة والحوكمة لكافة الخدمات المقدمة، والتدقيق والجودة لتقديم أرقى الخدمات لزوار في الحرمين والتكامل والتنسيق مع كافة القطاعات ذات العلاقة والاهتمام برحلة المعتمر والمصلي والزائر منذ وصولهم.

وأكد أيضا أن خدمة القاصدين والزوار شرف للقيادة والشعب السعودي، مؤكدا ان المملكة حريصة على تكريس قيم التسامح والوسطية والاعتدال.

وفى السياق نفسه، يطرح القطاع النسائي خلال شهر رمضان أكثر من 23 مبادرة وضعت بدقة متناهية واتساق مع موسم رمضان المبارك لهذا العام لتغطي كافة الجوانب وصولًا إلى رسالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي السامية لتقديم كل مامن شأنه خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما مع آليات تنفيذها بما يكفل نجاحها ويحقق أهدافها تعزيزًا لجهود المرأة وتفعيل دورها الريادي في تلبية احتياجات قاصدات وزائرات بيت الله الحرام خلال الموسم المبارك.