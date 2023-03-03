

وأضاف أنه في إطار تعقب العناصر المفتش عنها و التي تنظم عمليات الإبحار خلسة تمكنت وحدات الحرس الوطنى العاملة بجهات المهدية ، قابس و سوسة من ضبط 4 أشخاصا بسبب إجتياز الحدود البحرية خلسة.



وفي سياق آخر ، أوضح أن دورية مشتركة بين فرقة الأبحاث والتفتيش و مصلحة التوقى من الإرهاب للحرس الوطنى بقبلي تمكنت من ضبط شخص أبلغت وحدات أمنية و هياكل قضائية مختلفة بانتمائه إلى تنظيم إرهابي و محكوم عليه بالسجن لمدة 4 سنوات.

وأمرت النيابة العمومية باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه .