تفاصيل لقاء وزير الأوقاف ومحافظ الأقصر مع قيادات الدعوة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

إلتقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مع المستشار مصطفى محمد ألهم محافظ الأقصر، بقيادات الدعوة بديوان عام محافظة الأقصر، بديوان عام المحافظة، مساء أمس الخميس، وذلك فى إطار استعداد وزارة الأوقاف لشهر رمضان المبارك، والتواصل المستمر بين وزير الأوقاف والعاملين بالمديريات الإقليمية، وفى ضوء رسالة الأوقاف الدعوية والمجتمعية.

وفى بداية اللقاء، رحب المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بوزير الأوقاف وأعرب عن شكره للتعاون الوثيق بين وزارة الأوقاف ومحافظة الأقصر على كافة المستويات، مشيداً بعناية الأوقاف البالغة بنشر الفكر الوسطي المستنير وعمارة بيوت الله (عز وجل)، مثمناً جهود أئمة أوقاف الأقصر في أداء دورهم الدعوي على أكمل وجه.

فيما رحب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بالحضور متمنياً للجميع التوفيق، موضحاً أن من حسن الطالع أن يأتي هذا اللقاء والعالم الإسلامى على أبواب الإعداد للشهر الكريم، معرباً عن سعادته وشكره لمحافظ الأقصر، وما يحمله من انطباع إيجابي للعاملين بالأوقاف، مشيراً إلى أن هناك طفرة تاريخية غير مسبوقة في الخطاب الديني الرشيد، لأن الدولة بكل مقوماتها تدعم الفكر الوسطي والخطاب الوسطي، ومن هنا فإن الأمانة عظيمة، وليس هناك عذر لمتأخر، وعلى الجميع أن يكثفون أعلى درجات التكثيف في الحملات والأنشطة الدعوية، وحملات التنظيف وحملات الصيانة وحملات الإحلال والتجديد والتي تعتبر غير مسبوقة، فإجمالي ما تم في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، من إحلال وتجديد وصيانة المساجد بلغ أكثر من عشرة آلاف وستمائة مسجد، بالإضافة إلى مساجد آل البيت، وهذه الإنجازات تتم على أعلى مستوى.

وأكد وزير الأوقاف، أنه يأمل أن يكون شهر رمضان هذا العام من أفضل الشهور في تاريخ مصر في شهر رمضان إن لم يكن أفضلها على الإطلاق، فإن وزارة الأوقاف سمحت بفتح أكثر من 11 ألف مسجد للتهجد هذا العام، وأكثر من ستة آلاف مسجد للاعتكاف، مؤكدًا على أهمية الاهتمام بنظافة المساجد داخليًا وخارجيًا، فخدمة بيوت الله (عز وجل) شرف لنا، ولأن النظافة عنوان الصدق في الدعوة، ونظافة المسجد تعطي للمصلي جانبًا من الراحة النفسية.

وفي ختام اللقاء، أهدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف نسخة من كتاب الله (عز وجل) وموسوعة الثقافة الإسلامية إلى المستشار مصطفى محمد ألهم محافظ الأقصر، حيث حضر اللقاء كل من الدكتور حمادة العماري، وحمدي سعد أعضاء مجلس النواب، والدكتور نوح العيسوي وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير، والشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني السابق، والشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، والشيخ عبد الفتاح عبد القادر مدير عام العلاقات العامة بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وعدد من قيادات الدعوة بالمحافظة.



تفاصيل لقاء وزير الأوقاف ومحافظ الأقصر



لقاء وزير الأوقاف ومحافظ الأقصر مع قيادات الدعوة بديوان المحافظة



جانب من لقاء محافظ الأقصر مع وزير الأوقاف



لقاء وزير الأوقاف ومحافظ الأقصر مع قيادات الدعوة