الوحدات المحلية بالإسماعيلية تواصل أعمالها برفع 7279 طن مخلفات خلال أسبوع

الإسماعيلية- صبرى غانم

وجه اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية بتكثيف جهود الوحدات المحلية بالنظافة العامة للشوارع و الميادين أولًا بأول؛ منعًا لتراكم القمامة وما تسببه من انتشار الأمراض والأوبئة، حيث قامت الوحدات المحلية برفع مخلفات تقدر حمولاتها بحوالي 7279 طن خلال الفترة من 24 فبراير حتى 2 مارس الجارى .

ففي مركز ومدينة الإسماعيلية، قامت الوحدة المحلية لقرية الفردان، قامت الوحدة المحلية برفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي حوالي 80طن.

وفي قرية عين غصين تم رفع قمامة ومخلفات خلال الأسبوع الماضي حوالي 220 طن.

وفي الحجاز تم رفع قمامة ومخلفات خلال الأسبوع الماضي حوالي 120طن.

كما تابعت الوحدة المحلية لقرية نفيشة رفع القمامة والمخلفات بحمولة بلغت 334 طن.

وفي قرية الضبعية تم رفع قمامة ومخلفات خلال الأسبوع الماضي بلغت 60 طن.

ليصل إجمالي ما تم رفعه من مركز ومدينة الإسماعيلية 824طن من القمامة والمواد الصلبة.

وفي حيِّ أول الإسماعيلية قامت الوحدة المحلية برفع حوالي 510 طن قمامة خلال الأسبوع الماضي.

وفي حيِّ ثانِ الإسماعيلية تم رفع ما يقرب من 1345 طن من المخلفات بجميع قطاعات الحي خلال الأسبوع الماضي.

كما قامت الوحدة المحلية لحيِّ ثالث الإسماعيلية برفع قمامة ومخلفات بلغت حمولاتها 1000 طن على مدار الأسبوع الماضي.

وفي نفس السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد برفع إجمالي 866 طن قمامة تقريبًا من عموم المركز والمدينة خلال الأسبوع الماضي.

وفي مركز ومدينة القنطرة شرق قامت الوحدة المحلية برفع حمولات قدرها 555 طن خلال الأسبوع الماضي من القرى والمدينة وتوابعها.

وفي مركز ومدينة القنطرة غرب تم رفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي بحمولات بلغت 495 طن من المدينة وتوابعها.

وفي مركز ومدينة التل الكبير، قامت الوحدة المحلية برفع حمولات قدرها 520 طن من القمامة وذلك من قطاع الحمادة، تل البلد، السلام المحطة والقرى التابعة لها علاوة على قرى الظاهرية والجزيرة الخضراء، الملاك، القصاصين القديمة وأبو عاشور.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين برفع القمامة والمخلفات والمواد الصلبة ليصل إجمالي ما تم رفعه خلال الأسبوع الماضي إلى 520طن قمامة من المدينة والقرى وتوابعها.

كذلك قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير برفع قمامة ومخلفات خلال الأسبوع الماضي بحمولات وصلت إلى 644من المدينة والقرى وتوابعها.

وقد أكد بشارة على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف جهودها في رفع المخلفات والقمامة وتطهير الصناديق الخاصة بها؛ منعًا لانتشار الأمراض.