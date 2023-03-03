النيابة تطلب التقرير الطبى لوفاة سيدة صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق فى مصر الجديدة

كتب عبد الله محمود - كريم صبحى

أمرت نيابة مصر الجديدة، بدفن جثة سيدة صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق، عقب الانتهاء من إعداد التقرير الطبي لبيان سبب الوفاة الحقيقى، وأمرت بعمل تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا من من الأهالى، يفيد وجود مصادمة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، على الفور انتقل رجال مرور القاهرة لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور سيدة للطريق بمنطقة مصر الجديدة صدمتها سيارة مسرعة، مما أسفر عن إصابتها، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، لكنه فارق الحياة أثناء تلقيه الإسعافات الأولية.

وتحفظ فريق من رجال المباحث من كاميرات المراقبة لتفريغها للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم ضبط مالك السيارة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم حول الواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي أمرت بدفن جثة السيدة.