الفاو تحتفل بتخرج 6 شركات من مشروع الإدارة المستدامة بالخارجة.. صور

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

احتفلت منظمة الأغذية والزراعة الفاو مع اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بتأسيس 6 من الشركات الناشئة المتخرجة من مشروع الإدارة المستدامة للنظم الأيكولوجية الزراعية لواحة الخارجة والذي تنفذه منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، هذه الشركات تخدم استدامة النظام البيئي الزراعي لواحة الخارجة، وجميعها مسجلة رسميًا بهيئة الاستثمار كشركات ذات مسئولية محدودة ولها سجل تجاري وبطاقة ضريبية وضمن منظومة الاقتصاد الرسمي، والشركة الواحدة مكونة من فريق من 3 إلى 4 شركاء من بينهم إمرأة أو إثنتين على الاقل.

ويمثل هذا الحدث هدفاً أساسياً لمشروع الإدارة المستدامة للنظم الأيكولوجية الزراعية لواحة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد والممول من مرفق البيئة العالمية وتنفذه الفاو بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية ممثلة في مركز بحوث الصحراء بالإضافة إلى العديد من الشركاء المحليين والتي من بينها جامعة الوادي الجديد ومحافظة الوادي الجديد ومديرية الزراعة والإدارة المركزية للمياه الجوفية بالخارجة واتحاد المجالس الزراعية وجمعية البيئة بلا حدود وانضمت إلى الشركات أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

ويعد نشاط المبادرات المجتمعية لريادة الأعمال الزراعية أحد أنشطة مشروع الإدارة المستدامة والذي يستهدف تكوين كيانات تخدم استدامة النظام البيئي الزراعي لواحة الخارجة، فالشركات المساهمة يمكن أن تسهم في تدوير مخلفات النخيل والذي يعد العقبة الرئيسية لمزارعي مركز الخارجة سواء لتصنيع الكمبوست أو الفيرمي أو أعلاف الدواجن والماشية كما أنه يمكنهم المساهمة في تحسين النظم الغذائية لأهالي الخارجة وخصوصا الاطفال من خلال امدادهم بالألبان المبسترة والمنتجات الغذائية الخالية من الكيماويات أو الخضروات المجففة أو النباتات الطبية والعطرية.

شهد الإحتفالية الدكتور نصر الدين حاج الأمين ممثل منظمة الأغذية والزراعة في مصر، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور محمد يعقوب نائب ممثل منظمة الفاو في مصر، و الدكتور أشرف الصادق مدير المشروع، والدكتور أحمد دياب مستشار المشروع (منظمة الفاو)، ونواب رئيس الأكاديمية ورؤساء القطاعات، و الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، و من رواد الأعمال وأصحاب الشركات المشتركين في مشروع النظم الايكولوجية لواحة الخارجة.