اليوم السابع
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العثور على جثة شخص داخل أحد المصارف الزراعية بالبحيرة فى ظروف غامضة

الجمعة، 03 مارس 2023 02:51 م
العثور على جثة شخص داخل أحد المصارف الزراعية بالبحيرة فى ظروف غامضة جثة - ارشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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شهد مركز إدكو بمحافظة البحيرة  اليوم الجمعة عثور الاهالى  علي جثة شخص ملقى باحد المصارف  الزراعية  وذلك بعد البلاغ باختفائه منذ 4 أيام.
 
 كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين العثور على جثة  "محمد ع م.ص" 47 عاما ملقى  بمعدية كوم بلال بمركز ادكو، ومتغيب عن الأهل منذ أربعة أيام فى ظروف غامضة 
 
وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إدكو العام العام تحت تصرف النيابة العامة. 
 
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب الواقعة. 
 
 



 

 


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