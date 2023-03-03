وذكر راديو شبكة (تشانيل نيوز آشيا) السنغافورى اليوم /الجمعة/ أن حصيلة القتلى ارتفعت بعدما تم العثور أمس الخميس على جثتين لرجل وامرأة في السبعينات من العمر حوصرا في منزلهما الذى اجتاحته الفيضانات بمقاطعة "سيغمات" بولاية "جوهر" الواقعة جنوبى البلاد.



كان شخص قد لقي مصرعه يوم الأربعاء الماضي في "جوهر" بعد أن جرفت مياه الفيضان سيارته.



وتظل ولاية "جوهر" هي الأكثر تضررا جراء الفيضان حيث تم إجلاء 31 ألفا و865 شخصا إلى مراكز إغاثة حتى صباح اليوم.



ووفقا للوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في ماليزيا، فقد تم افتتاح 209 مراكز إغاثة بالولاية.

وفضلا عن ولاية "جوهر"، فقد تضررت أيضا ولايات "بهنج" و "نجرى سمبيلن" و"ملقا" جراء الفيضانات حيث أقامت السلطات الماليزية 44 مركز إغاثة من الفيضان في الولايات الثلاثة حتى الآن، يأوى نحو 3000 نازح تقريبا.



وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية الماليزية أن يهطل المطر على عدة أجزاء من ولاية "جوهر" ابتداءً من بعد ظهر اليوم وحتى صباح السبت، وفي ولاية "بهنج" من المتوقع أن تستمر الأمطار من بعد ظهر اليوم وحتى مساء الأحد.



وتعد الفيضانات ظاهرة سنوية في ماليزيا بسبب الرياح الموسمية الشمالية الشرقية التي تجلب الأمطار الغزيرة من شهر نوفمبر حتى شهر مارس.