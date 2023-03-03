إدانات دولية وإقليمية لتصريحات وزير إسرائيلي حول محو بلدة حوارة الفلسطينية

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أدانت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الجمعة، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، التي دعا فيها إلى محو بلدة "حوارة" الفلسطينية، واصفة تلك التصريحات بـ"المرفوضة وغير المسؤولة".

وقالت الخارجية الفرنسية - في بيان صحفي - : "نشعر بالفزع من كلام الوزير الإسرائيلي. فهي تصريحات مرفوضة وغير مسؤولة ولا تليق بوزير في الحكومة الإسرائيلية".

كما اعتبرت الخارجية أن "تلك التصريحات تغذي الكراهية وتؤجج دوامة العنف الحالية".

وتجدد فرنسا دعوتها للحكومة الإسرائيلية، بموجب التزاماتها الدولية كقوة احتلال، إلى حماية المدنيين الفلسطينيين ومحاكمة مرتكبي أعمال العنف.

ويوم الأربعاء الماضي، قال سموتريتش: "أعتقد أن حوارة يجب محوها بالكامل"، مضيفًا: "أعتقد أن على دولة إسرائيل أن تفعل ذلك".

وكان سموتريتش يرد على سؤال خلال حديثه في مؤتمر اقتصادي حول الهجوم الذي شنه عشرات المستوطنين مساء الأحد الماضي على حوارة جنوب نابلس، وأسفر عن استشهاد فلسطيني وإصابة العشرات، وإحراق عشرات المنازل ومئات السيارات.

من جانبها أعربت المملكة العربية السعودية، اليوم /الجمعة/، عن استنكارها الشديد للتصريحات "المتطرفة"، التي أدلى بها أحد مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي، من خلال مطالبته بـ "محو" قرية حوارة الفلسطينية.

‎وأكدت وزارة الخارجية السعودية - في بيان، أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - رفض المملكة التام لهذه التصريحات العنصرية وغير المسؤولة، والتي تعكس حجم العنف والتطرف، الذي يمارسه الكيان الإسرائيلي المحتل تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، مشددةً على مطالبتها للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لردع هذه الممارسات المشينة، ووقف التصعيد، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين.