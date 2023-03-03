أوقاف القليوبية تعلن خريطة ملتقى الفكر الرمضانى للواعظات خلال شهر رمضان

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت مديرية الأوقاف بالقليوبية، تفاصيل وخريطة ملتقى الفكر الرمضاني للواعظات، والمقرر أن يستقبله ويحتضنه مسجد عبد الفتاح أبو قمر بمدينة بنها، بمشاركة 8 واعظات، عقب صلاة الظهر خلال شهر رمضان، وذلك فى إطار استعدادات مديرية الأوقاف بالمحافظة لشهر رمضان المبارك.

وفي هذا السياق أوضح الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، في بيان، أن ملتقى الفكر الرمضاني للواعظات في محافظة القليوبية يضم 8 واعظات، ويتم تنظيمه عقب صلاة الظهر في مسجد عبد الفتاح أبو قمر ببنها، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بدور المرأة في المجتمع ونشر الفكر الوسطي المستنير.

وتابع "أبو السعود"، أنه من المقرر عقد الملتقى الرمضاني للواعظات لشهر رمضان 1444 هجريا و2023 ميلاديا، من الأحد إلى الأربعاء من كل أسبوع عقب صلاة الظهر بمسجد عبد الفتاح أبو قمر في شارع الاستاد ببنها، ويحاضر فيه نخبة من واعظات وزارة الأوقاف.

وأوضح وكيل الوزارة، أن ملتقى الفكر الرمضاني بالقليوبية في مسجد عبد الفتاح أبو قمر ببنها، سيشارك فيه الواعظات عبير أنور، ورشا حلمي، وميرفت رمضان، ونسمة خالد، وصفا فكري، ونيفين عبدالله، وسحر سنوسي، وفاطمة عبدالمنعم.

وكشف، أن الملتقى يتناول موضوعات إطعام الطعام وقيام الليل وحفظ اللسان وفريضة الزكاة ومكارم الأخلاق والإخلاص في القول والفعل والإسلام دين الرحمة والإنسانية وجزاء الصابرين وصدقة الفطر والأمل والدروس المستفادة من فتح مكة والعفة والترفع عن الدنايا وأخلاق الإسلام في التعامل مع الضعفاء وذوي الهمم وفضائل ليلة القدر والشهامة والمروءة والتضحية.