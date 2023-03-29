7 أسواق فى رأس البر تعمل على مدار الساعة لتوفر احتياجات رواد المدينة فى رمضان

يتميز مصيف رأس البر فى محافظة دمياط، بوجود عدد من الأسواق الرئيسية التى يعرفها كل سكان ورواد المدينة لشراء كافة المستلزمات منها: سوق السلام بمنطقة اللسان، سوق النيل العمومى، سوق 63، سوق 33، سوق 89، سوق 101، سوق مدينة العرائس، وهذه الأسواق يتوافر بها كافة السلع والمستلزمات الأساسية والضرورية للحياة اليومية

تضم هذه الأسواق عدة محلات لبيع الأسماك واللحوم والدواجن والأفران والسوبر ماركت والصيدليات وغيرها من المحال، وكذلك سوق مدينة العرائس يضم محلات بقالة وخضروات وفاكهة، وتتميز جميع الأسواق بوجود المقاهى والكافتيريات التى تعمل حتى صلاة الفجر فى رمضان.

ولعل ابرز هذه الأسواق ومقصد كل رواد رأس البر هو سوق 63 يتميز بأنه يتوسط المدينة وهو أكثر الأسواق حركة ورواجا خاصة فى شهر رمضان الكريم، بسبب وجود عدة مخابز وافران شوى الأسماك، ومطاعم الفول والفلافل ومحلات بيع الأسماك والمحاال التجارية والمقاهى ومحل بيع القطايف والكنافة الشهيرة فى رمضان، ويستمر عمل هذا السوق على مدار الساعة لتوفير احتياجات رواد المدينة، كما تتميز المدينة بوجود شارع النيل الشهير وهو مقصد رواد المدينة الفسحة وللتنزه ليلا ويعمل صيفا وشتاء، ويستقبل اعداد كبيرة من الزوار خلال أيام الخميس والجمعة من كل أسبوع.



شارع النيل



محلات بيع حلوي رمضان



محلات سوق 63