665 مليون دولار صادرات الصناعات الغذائية أول شهرين من 2023

كتب إسلام سعيد

بلغت صادرات الصناعات الغذائية في أول شهرين من عام 2023 حوالي 665 مليون دولار محققة نسبة نمو قدرها 3% وقيمة نمو 20 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2022 والتي كانت قد بلغت حوالي 645 مليون دولار، حسب تقرير المجلس التصديري للأغذية.

وبلغت صادرات شهر يناير 2022 حوالي 330 مليون دولار بنسبة نمو في القيمة 8% مقارنة بصادرات شهر يناير 2022 والتي بلغت 306 مليون دولار، كما بلغت صادرات شهر فبراير 2023 حوالي 335 مليون دولار بنسبة تراجع في الصادرات 1% مقارنة بصادرات شهر فبراير 2022 والتي بلغت 339 مليون دولار.

وتربعت الصادرات إلى الدول العربية قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال أول شهرين من عام 2023 بقيمة 368 مليون دولار تمثل 55% من إجمالي الصادرات الغذائية محققة نسبة تراجع في القيمة 5%، يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 123 مليون دولار بنسبة نمو 38%% وتمثل 18% من إجمالي الصادرات، الدول الافريقية غير العربية بقيمة 50 مليون دولار وتمثل 8% من إجمالي الصادرات وحققت نسبة تراجع في قيمة الصادرات بلغت 5%، الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 38 مليون دولار وتمثل 6% من إجمالي الصادرات محققة نسبة نمو بلغت 10%، باقي المجموعات الدولية بقيمة 85 مليون دولار والتي تمثل 13% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة.

أما بالنسبة لاهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال أول شهرين من عام 2023 فقد احتلت المملكة العربية السعودية على المركز الأول بقيمة صادرات 69 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 13%، يليها ليبيا بقيمة 44 مليون دولار ونسبة نمو 35%، فلسطين بقيمة 40 مليون دولار ونسبة نمو 33%، الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 38 مليون دولار ونسبة نمو 10%، اليمن بقيمة 32 مليون دولار محققة نسبة نمو 42%، الاردن بقيمة 31 مليون دولار محققة نسبة نمو 23%، إيطاليا بقيمة 22 مليون دولار ونسبة نمو 101%، هولندا بقيمة 21 مليون دولار ونسبة نمو 46%، السودان بقيمة 21 مليون دولار ونسبة تراجع 60%، وفى المركز العاشر سوريا بقيمة 19 مليون دولار ونسبة تراجع 16% بالمقارنة بصادرات نفص الفترة عام 2022.

كما احتلت ليبيا قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة زيادة في الصادرات خلال الفترة يناير وفبراير من عام 2022 مقارنة بنفس الفترة من عام 2021 بقيمة صادرات 44 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 11 مليون دولار، يليها إيطاليا بقيمة صادرات 22 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 11 مليون دولار، فلسطين بقيمة صادرات 40 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 10 مليون دولار، اليمن بقيمة صادرات 32 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 10 مليون دولار، السعودية بقيمة صادرات 69 مليون دولار وقيمة زيادة 8 مليون دولار، البرازيل بقيمة صادرات 10 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 8 مليون دولار، هولندا بقيمة صادرات 21 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 7 مليون دولار، اسبانيا بقيمة صادرات 15 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 6 مليون دولار،

الاردن بقيمة صادرات 31 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 6 مليون دولار، وفى المركز العاشر بولندا بقيمة صادرات 10 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 5 مليون دولار بالمقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2022.

وبالنسبة لأهم السلع الغذائية المصدرة خلال شهري يناير وفبراير 2023 فقد تصدر القائمة صادرات السكر والجلوكوز بقيمة 51 مليون دولار وبنسبة نمو 61% مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2022 يليها الفراولة المجمدة بقيمة 42 مليون دولار ومحققة نسبة نمو 47%، الشيكولاتة المصنعة بقيمة 38 مليون دولار ونسبة نمو 23%، المحضرات الغذائية المتنوعة بقيمة 37 مليون دولار ونسبة نمو 15%، الخضار المجمد بقيمة 36 مليون دولار ونسبة تراجع 10%، الدقيق ومنتجات المطاحن بقيمة 36 مليون دولار ونسبة تراجع 34%، البسكويت والمحضرات الغذائية من الحبوب بقيمة 33 مليون دولار ونسبة نمو 26%، الخضر المحضرة والمعلبة بقيمة 29 مليون دولار ونسبة نمو 113%، الخمائر بقيمة 24 مليون دولار ونسبة نمو 8%، النباتات الطبية والعطرية بقيمة 24 مليون دولار ونسبة نمو 51%، الزيتون المخلل والمصنع بقيمة 22 مليون دولار ونسبة نمو 84%، .. وغيرها من السلع .