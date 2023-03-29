5 أسباب صحية تجعل تقليل الملح ضرورة

كتبت ايناس البنا

يمكن أن يكون الطعام بدون ملح بلا طعم لأنه يضيف نكهة إلى وجبتك، علاوة على ذلك، يحتاج جسمك إلى الصوديوم لأنه يساعد العضلات والأعصاب على العمل بشكل أكثر فعالية ويحافظ على توازن السوائل في الجسم، ومع ذلك، فإن زيادة استهلاك الملح يمكن أن يزيد من فرص الإصابة بالعديد من المشكلات الصحية ، مثل الانتفاخ والصداع وحصى الكلى وما إلى ذلك.

لتقليل تناولك، قد لا يكون الحد من كمية الملح التي تضيفها إلى طعامك مفيدًا للغاية، وذلك لأن الملح متوفر في العديد من الأطعمة مثل اللحوم والحليب والأطعمة المصنعة أو المعلبة، نظرًا لوجود معظم الصوديوم في طعامك عند شرائه ، فقد يكون من الصعب مراقبة تناولك.

إليك سبب وكيفية تقليل استهلاكك للملح وفقا لموقع " OnlyMyHealth"

الانتفاخ

يستهلك معظم الناس الأطعمة المصنعة التي تؤدي إلى الانتفاخ، وذلك لأن الملح يخزن الماء في جسمك ويجعل الناس يشعرون بالانتفاخ، يزداد احتباس الماء لدى الشخص عندما يستهلك المزيد من الصوديوم لأنه من المعروف أنه يجذب الماء.

ارتفاع ضغط الدم

يمكن للأشخاص الذين يستهلكون الملح الزائد أن يشهدوا ارتفاعًا في مستويات ضغط الدم لديهم، وذلك لأن المزيد من الدم يتدفق عبر شرايين الدم ويؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، من المهم التحكم في مستويات ضغط الدم في جسمك حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تدهور صحة قلبك وقد يتسبب في السكتات الدماغية والنوبات القلبية وحتى قصور القلب.

بالإضافة إلى ذلك ، اقترحت دراسة نشرتها لانسيت أن تقليل تناول الصوديوم في مرضى قصور القلب قد يساعد في تخفيف بعض الأعراض مثل التورم والإرهاق.

حصى الكلى

قد يكون الشخص أكثر عرضة للإصابة بحصوات الكلى إذا تناول الكثير من الملح لأنه يرفع مستوى الكالسيوم في البول.

الصداع

يمكن أن يسبب الصداع عدم الراحة ويؤثر على أنشطتك اليومية، يمكن أن تحدث عندما تستهلك أطعمة غنية بالسكر ، مثل الأطعمة المصنعة، وذلك لأن ارتفاع الصوديوم يرفع ضغط الدم ، مما يؤدي إلى الصداع أو نوبات الصداع النصفي.

آثار العظام

يتم تحديد كمية الكالسيوم المفقودة أثناء التبول من خلال مستويات الصوديوم في أجسامنا، يزيد النظام الغذائي الغني بالملح من كمية الكالسيوم المفقودة من خلال التبول ويزيد من خطر الإصابة بأمراض العظام مثل هشاشة العظام .

كيفية تقليل تناول الملح

يجب أن تأكل الفواكه والخضراوات الطازجة بدلاً من المعلبة لأن الأخيرة غالبًا ما تحتوي على نسبة أعلى من الملح بسبب خصائصها الحافظة.

قد لا تدرك أن العديد من الأطعمة تحتوي على كميات كبيرة من الصوديوم. لذلك ، تحقق من مكوناتها واختر واحدًا يحتوي على نسبة أقل من الصوديوم.

اختر اللحوم الطازجة بدلاً من اللحوم المعلبة أو المجمدة لأنها لا تحتوي على نفس القدر من الصوديوم المضاف إليها.

يجب تجنب تناول الأطعمة السريعة لأنها تحتوي على كمية عالية من الصوديوم. هذا يمكن أن يسبب مشاكل صحية مثل مشاكل القلب والسكري والسمنة.