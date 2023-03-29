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29 رمضان أطول أيام الشهر الكريم فى ساعات الصيام بـ14 ساعة إلا دقيقة

الأربعاء، 29 مارس 2023 07:00 ص
29 رمضان أطول أيام الشهر الكريم فى ساعات الصيام بـ14 ساعة إلا دقيقة مدفع رمضان
كتب محمود راغب

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وفقا لامساكية شهر رمضان فيكون عدة شهر رمضان هذا العام 29 يوما ، وأول أيامه كان الخميس 23 مارس الموافق 1 رمضان ، وهوالأقل فى أيام رمضان فى عدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم 13 ساعة و 59 دقيقة.
 
أما آخر أيام شهر رمضان ستكون يوم الخميس 20 أبريل الموافق 29 رمضان، وهذا اليوم هو أطول أيام شهر رمضان فى عدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم 14 ساعة و 54 دقيقة. 
 
ونظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى " 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".
 
وشهر رمضان هو الشهر التاسع في السنة القمريّة، ويأتي بعد شهر شعبان، ويتبعه شهر شوّال، وقد فضّله الله -تعالى- على باقي أشهر السنة؛ لأنّه أحد أركان الإسلام، كما أنَّ صيامه فَرض على كلّ مسلم، وعنه قال النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (بُنِيَ الإسْلامُ علَى خَمْسٍ، شَهادَةِ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وأنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسولُهُ، وإقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، وحَجِّ البَيْتِ، وصَوْمِ رَمَضانَ).
 
 

 


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