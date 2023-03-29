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14.5 جنيه للسكر والأرز و165 للحوم.. عروض معارض أهلا رمضان فى الجيزة

الأربعاء، 29 مارس 2023 10:29 ص
14.5 جنيه للسكر والأرز و165 للحوم.. عروض معارض أهلا رمضان فى الجيزة معارض أهلا رمضان
كتبت - مرام محمد

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تقدم معارض "أهلا رمضان" بمحافظة الجيزة يوميا، عروضا على السلع الأساسية والاستراتيجية حتى نهاية الشهر الكريم؛ لمواجهة كافة صور احتكار السلع والغش التجاري والتلاعب في الأسعار وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
 
وتتيح المعارض كل ما يحتاجه المواطنين من السلع الأساسية من السكر والزيت والأرز واللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة وياميش رمضان بتخفيضات تصل لـ30%، حيث يتم تزويد معارض "أهلا رمضان" على مدار اليوم بمخزون إضافي من السلع لتلبية احتياجات المواطنين في ظل الإقبال الكبير الذي تشهده.
 
ويستعرض "اليوم السابع" في السطور التالية أبرز العروض على السلع الأساسية بمعارض "أهلا رمضان".
 
-اللحم السوداني بسعر 165 جنيها للكيلو.
-الفراخ البرازيلي وزن كيلو و100 جرام بـ72.5 جنيه.
-الفراخ البرازيلي وزن كيلو و200 جرام بـ78 جنيها.
-الأرز بسعر 14.5 جنيه للكيلو الواحد.
-السكر بـ14.5 جنيه للكيلو الواحد
-المكرونة وزن 300جم بسعر 4.5 جنيه "عرض خاص".
-الدقيق بسعر يتراوح ما بين 16 إلى 17 جنيها.
-الزيت "800 مللي" بسعر 35 جنيها.
 
يُذكر أن محافظة الجيزة ناشدت المواطنين بشراء احتياجاتهم من خلال هذه المنافذ لمواجهة جشع بعض التجار، مؤكدة أن غرفة عمليات محافظة الجيزة تتلقى أي شكاوى من المواطنين على مدار اليوم بشأن أي مغالاة في أسعار السلع أو ممارسات احتكارية أو وجود نقص بأي سلعة، ويتم التعامل الفوري معها من خلال وسائل التواصل المتاحة على الخطوط التالية 35855722- 35863004 - 35869193- 35869371، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة واتساب على أرقام 01152860444 – 01016050453.

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