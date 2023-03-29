10 معلومات اعرفها عن وحدة الاستثمار البيئى والمناخ بوزارة البيئة

كتبت منال العيسوي

يعد الاستثمار البيئى جزء لا ينفصل عن السياسات الاقتصادية، لكافة دول العالم، وأصبح ضرورة ملحة لمصر، وحاليا يتم طرح العديد من الفرص الاستثمارية، الأمر الذى تطلب من اصحاب القرار إتاحة بعض القنوات والإجراءات لتسهيل تنفيذ مثل هذه المشروعات الخضراء كجزء من خطط التدخل لمواجهة التغيرات المناخية، ولذلك أطلق وزارة البيئة أمس الثلاثاء وحدة متخصصة حملت اسم وحدة الاستثمار البيئى والمناخ .

خلال هذا التقرير نرصد أبرز 10 معلومات عن هذه الوحدة، ودورها والهدف منها، واهم القطاعات التى تستهدفها.

1 - وحدة الاستثمار البيئى والمناخ إحدى القطاعات الهامة التى تم استحداثها فى وزارة البيئة، وتتبع جهاز شئون البيئة ووزارة البيئة.

2- ‏تعمل وحدة الاستثمار البيئى والمناخ، على إيجاد حلول غير تقليدية ومبتكرة، من أجل التوافق بين البيئة والتنمية للقضاء.

3- ‏ تسعى وحدة الاستثمار البيئى والمناخ لمواجهة كافة الصعوبات والتحديات وتحويلها للفرص للانسان لتحقيق التنمية المستدامة.

4-وحدة الاستثمار البيئى والمناخ تعكس مجهودات الحكومة المصرية فى دعم مجالات الاستثمار بشكل عام والاستثمارات الخضراء بشكل خاص.

5- تهدف وحدة الاستثمار البيئى والمناخ، إلى الترويح والتنسيق وتشجيع الإستثمار وتحقيق الاستدامة.

6- وحدة الاستثمار البيئى والمناخ أطلقت بالتزامن مع تنفيذ مشروع النمو الأخضر الشامل، الذى تم البدء فى تنفيذه بصعيد مصر .

7-تساعد وحدة الاستثمار البيئى والمناخ، على تحفيز الاستثمار في الاقتصاد الأخضر، وتدعم جهود الحكومة المصرية فى مجالات المياة والغذاء والطاقة.

8- تعمل وحدة الاستثمار البيئى والمناخ على تحويل الاقتصاد ليصبح أقتصاد أخضر أكثر مرونة فى مواجهة التغيرات المناخية.

9- تخدم وحدة الاستثمار البيئى والمناخ، قطاعات عدة كمجال الطاقة المتجددة، وخطوة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق استراتيجية مصر لعام 2030.

‏10-تعزز وحدة الاستثمار البيئى والمناخ، وتشجيع الاستثمارات مع الشركات الخاصة والتنافس في مجالات الزراعة وإدارة المخلفات والإنتاج الغذائي والطاقة المتجددة.

جدير بالذكر أن وحدة الاستثمار البيئى والمناخ كيان داعم للاستثمار البيئي والمناخي في مصر، وعلى رأسها أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 لأهداف التنمية المستدامة، حيث تسعى وحدة الاستثمار البيئى والمناخ إلى تحقيق نمو اقتصادي منخفض الكربون.