وكيل "صحة الشرقية" يتابع حالة مصابى حادث أولاد سيف

الشرقية - إيمان مهنى

تفقد الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مصابين حادث تصادم عدد من سيارات "نقل ثقيل، وملاكي" بقرية أولاد سيف، طريق بلبيس الزقازيق ، بمستشفى بلبيس المركزى، للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين من جراء الحادث، والتأكد من سرعة وجودة الخدمات الطبية المقدمة لهم بقسم الاستقبال والطوارئ والعمليات الجراحية، والأقسام المكملة لها، يرافقه مدير عام الطب العلاجى، ومشرفى الإدارة، ومديرى إدارات "المستشفيات، الرعاية الحرجة والعاجلة، العنايات المركزة".

وأوضح وكيل الوزارة بأنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفى بلبيس، وجميع المستشفيات المجاورة لها، فور وقوع الحادث، وتم الدفع بعدد 12 سيارة إسعاف لمكان الحادث، والدفع بفرق الانتشار السريع من مستشفيات "السعديين، الزوامل، القنايات، أبوحماد، مشتول السوق" لمستشفى بلبيس المركزى، والتى استقبلت 17 حالة، منهم 10 مصابين، 7 وفيات، وتم تقديم الخدمات الطبية والاسعافات اللازمة لهم.

وتابع وكيل الوزارة توقيع الكشف الطبى على المصابين، وإجراء الفحوصات الطبية، والأشعات، والعمليات الجراحية اللازمة لهم، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمصابين.

كما تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الحالات الصحية للمصابين من خلال متابعته المستمرة من بداية الحادث حتى وصوله للمستشفى، حيث اطمأن، على سرعة وجودة أداء الخدمات الطبية المقدمة للمصابين، لم يغادر، حتى التأكد تماماً من حصول جميع المصابين على الخدمة، وحجز الحالات المرضية بأقسام الرعاية بالمستشفى، لحين تماثلهم للشفاء تمام، مقدماً الشكر للفريق الطبى وجميع العاملين بالمستشفى والمشاركين فى هذا العمل على الجهود المبذولة لصالح المرضى والمصابين.